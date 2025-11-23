Choque de Camión y Camioneta de Transporte Público Provoca Caos Vial en Las Armas, Tlalnepantla

Un aparatoso accidente se registró en Calzada de Las Armas, en los límites de Tlalnepantla y Azcapotzalco, donde un camión impactó a una unidad de transporte público tipo van, proyectándola hacia el camellón central. La van terminó montada en el área verde y también se estrelló contra un señalamiento vial.

Como resultado del siniestro, tres personas presentaron lesiones; sin embargo, ninguna requirió ser trasladada a un hospital. Elementos de seguridad detuvieron al conductor del camión, señalado como presunto responsable de los daños ocasionados.

Conato de riña

En la zona se registró un conato de riña entre algunas personas que se encontraban en el lugar, lo que complicó momentáneamente las labores de las autoridades.

Debido al accidente, la vialidad fue cerrada por completo sobre Calzada de Las Armas y Aquiles Serdán, afectando la circulación en ambos municipios. Tras el retiro de las unidades y la atención del incidente, el tránsito fue finalmente liberado.

