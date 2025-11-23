"No Triunfa Quien Defiende Los Privilegios Frente a la Transformación”: Sheinbaum desde Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este 23 de noviembre la ceremonia por los “200 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar” en el puerto de Veracruz.

Durante el evento, realizado en el Fuerte de San Juan de Ulúa, la mandataria emitió un mensaje en el que llamó a mantener firme la defensa de la independencia y la justicia. En su discurso, subrayó que la soberanía es un principio irrenunciable para el país y advirtió sobre los riesgos que representan la violencia, los privilegios y la injerencia extranjera.

“La historia nos muestra que no triunfa quien convoca la violencia como instrumento de presión o quien cree que unas cuantas personas pueden callar la alegría de un pueblo. No triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón, tampoco triunfa quien defiende los privilegios frente a la transformación, ni quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”, expresó.

Sheinbaum enfatizó que México debe mantenerse atento ante cualquier intento de intervención externa respaldada por grupos conservadores. Añadió que el país es observado con respeto por la comunidad internacional “porque aquí la patria se defiende con amor, y cuando hay amor por el pueblo, el llamado al injerencismo se debilita”.

La presidenta reconoció además la labor histórica y actual de la Armada de México, a la que calificó como una institución clave para la seguridad nacional y la protección del territorio marítimo.

El acto cívico-militar se llevó a cabo en el Fuerte de San Juan de Ulúa, donde la presidenta arribó acompañada del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; así como integrantes de su gabinete legal y ampliado.

Inaugura Museo Casa Benito Juárez

Horas antes, la mandataria inauguró el Museo Casa Benito Juárez donde el Benemérito de las Américas vivió en Veracruz con su gabinete.

“La resistencia frente a los conservadores y el triunfo de Juárez y los liberales mexicanos son hazañas que nos enseñan que nunca hay que claudicar cuando se trata de defender la justicia ante los privilegios”, escribió la mandataria a través de sus redes sociales.

Claudia Sheinbaum inaugura el Museo Casa Benito Juárez. Foto: Presidencia

