Caso Adolfo Axel: Joven Desaparece Cuando Iba a Concierto de Junior H en CDMX; Familia Pide Ayuda

Adolfo Axel Ayala Ayala, de 34 años de edad, tenía la ilusión de ver en concierto a su artista favorito, Junior H, por lo que avisó a su familia que iría al show en compañía de una amiga; sin embargo, ya no regresó a su casa ubicada en Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la última vez que vieron a Adolfo fue el 13 de diciembre cuando salió de su hogar en la calle Venustiano Carranza. Su tía Guadalupe contó a N+ que Adolfo señaló que iría a ver al cantante de corridos tumbados en compañía de su amiga, quien lo invitó.

Se sabe que Adolfo llegó a inmediaciones del Monumento a la Revolución en Ciudad de México, ya que uno de sus amigos le dio un aventón para que llegara a tiempo al concierto; sin embargo, nunca se encontró con su amiga.

Una amiga es la que lo invita al concierto de Junior H, la chica ya no se comunica con él, ya no tienen contacto. Ella sí fue al concierto con unos familiares, pero ya no lo ve a él

¿Qué pasó con Adolfo Axel de camino al concierto de Junior H?

Los familiares de Adolfo Axel Ayala Ayala indicaron que ahora esperan que las Fiscalías de Edomex y CDMX trabajen en conjunto para conocer a detalle qué ocurrió con el joven, debido a que las investigaciones han sido lentas y el tiempo es clave para encontrarlo lo más pronto posible.

Ahorita es una desesperación, tanto para nosotros como para sus papás, de no saber nada de él

En la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se indica que Adolfo mide 1.65 metros de altura y su complexión es delgada.

De igual forma, refiere que el joven iba vestido con gorra roja con letras en color blanco, tenis de bota con agujetas color gris, camisa manga larga a cuadros afelpada y pantalón de mezclilla color gris.

Yo lo que pido es justicia, que nos ayuden a encontrarlo, ya son muchos días, esta es una angustia, es una pesadilla que a nadie se le desea

