Asalto a Una Familia en Tultitlán Desata Balacera; Cámara Capta Momento de la Agresión

Tres sujetos armados interceptaron a una familia y robaron su vehículo en el municipio de Tultitlán, mientras una menor de edad permanecía dentro del automóvil.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero en la colonia Alborada 1, sobre la calle Fuente de Trevi, cuando tres hombres sorprendieron al conductor en el momento en que descendía de la unidad. De inmediato, los delincuentes lo amenazaron y golpearon para exigirle las llaves del vehículo.

En la grabación se observa cómo uno de los sujetos le apunta con un arma de fuego mientras otro lo revisa; segundos después, un tercer individuo se une al asalto.

Dos de los asaltantes abordaron el vehículo con la intención de huir, mientras una mujer gritaba pidiendo auxilio y suplicaba que dejaran salir a la menor que aún se encontraba en el interior.

En ese momento, un vecino que presenció el robo disparó desde la ventana de su domicilio contra los delincuentes, lo que desató una balacera.

Roban Vehículo en Tultitlán y Víctima Persigue a Delincuentes Armados

Cámara del vehículo graba conversación de asaltantes

Tras los disparos, dos de los asaltantes lograron huir en el auto, mientras que el tercero quedó afuera e intentó responder al ataque; sin embargo, su arma se atascó.

La conversación telefónica entre dos de los delincuentes y el que quedó corriendo en la calle fue registrada por una cámara de seguridad instalada dentro del vehículo. En el audio se escuchan frases que reflejan la tensión del momento:

—“Échale carnal, te estoy diciendo que le tires unos balazos arriba”.

—“Se te astilló, güey; márcale a tu jefa a mi teléfono, güey, ya valió”.

—“Al chile casi nos mata ese ruco”.

Hasta el momento, las autoridades municipales no se han pronunciado sobre este asalto, ni se ha dado a conocer la identidad de los responsables que se escuchan en el video.

