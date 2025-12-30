Balacera en Coacalco Hoy: Matan a Tres Personas en Ataque Armado en Villa de las Flores

Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registra esta noche en Villa de las Flores, Coacalco, luego de un ataque armado en el que murieron tres personas.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos en motocicleta se acercaron a un grupo de personas y posteriormente abrieron fuego contra ellos.

Noticia relacionada: Choque entre Dos Trenes Deja Un Muerto y 30 Heridos en Ruta Machu Picchu, Perú

Los testigos relataron que los hechos ocurrieron en la calle Mostajos, cuando escucharon una ráfaga de detonaciones, por lo que alarmados buscaron refugiarse y pedir ayuda a los servicios de emergencia.

Video: Ataque a Balazos de Hombres en Moto Deja Tres Muertos en Edomex Este Martes 30 de Diciembre

¿Cómo fue la balacera en Coacalco?

Una vez que llegaron elementos de la Policía Municipal, de inmediato brindaron ayuda a 4 personas lesionadas. Sin embargo, tres de ellas ya no contaban con signos vitales, mientras que otra de ellas aún continúa con vida.

La zona permanece acordonada para llevar a cabo las primeras investigaciones, así como el levantamiento de los cuerpos a cargo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, así como si habían recibido amenazas previo a la balacera en Coacalco hoy 30 de diciembre; autoridades investigan el caso.

Historias recomendadas:

Metrobús CDMX Mantendrá Ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya ante Petición de Usuarios

EPP

