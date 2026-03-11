Padre e Hijo son Atacados a Balazos Cuando Viajaban en Transporte Público en Tlalnepantla

Elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla atendieron un ataque directo registrado contra dos personas cuando viajaban en una unidad de transporte público, hecho que dejó como saldo un adulto mayor sin vida y otro hombre lesionado.

De acuerdo con el reporte de las autoridades municipales, las víctimas son padre e hijo. Tras la agresión, ambos fueron auxiliados por servicios de emergencia y trasladados a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, el adulto mayor perdió la vida mientras era atendido por las lesiones que presentaba.

El segundo masculino permanece hospitalizado y, de acuerdo con el informe preliminar, su estado de salud se reporta estable y bajo observación médica.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la comunidad de San Pedro Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de seguridad acudieron al sitio para brindar apoyo y asegurar la zona.

Autoridades municipales informaron que ya se trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y dar con los responsables de este incidente.

Desconocen el origen del ataque

Las primeras indagatorias señalan que se trató de una agresión directa contra las víctimas. No obstante, hasta el momento se desconocen los motivos que originaron el ataque, así como la identidad de los presuntos agresores, quienes lograron huir del lugar tras realizar las detonaciones.

Como parte de las acciones posteriores al incidente, la policía municipal reforzó los patrullajes de vigilancia en la zona para brindar mayor seguridad a los habitantes y usuarios del transporte público.

Las autoridades indicaron que se mantiene el acompañamiento institucional a los afectados y sus familiares, al tiempo que continúan las diligencias para esclarecer los hechos y garantizar el debido proceso.

