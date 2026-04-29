¿Qué Pasó en Periférico Norte? Bloqueo de Transportistas Provoca Caos en Naucalpan, Edomex

Un bloqueo de transportistas tiene paralizada la circulación en el Periférico Norte, en Naucalpan, Edomex; esto exigen los manifestantes.

De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes mantienen cerrada la circulación a la altura del Parque Naucalli, con dirección a la Ciudad de México.

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Los transportistas colocaron sus unidades tipo combi en todos los carriles del Periférico Norte, con la finalidad de impedir la movilidad. Por lo tanto, miles de automovilistas han compartido imágenes de cómo están las enormes filas de autos varados.

"Con ese Sol horrible y todavía nos dejan ahí parados sin razón. Qué poca consideración", se quejó un conductor.

¿Por qué bloquearon transportistas hoy Periférico Norte?

El bloqueo de transportistas en Periférico Norte hoy 29 de abril 2026, forma parte de las demandas de los trabajadores para denunciar presuntos actos de corrupción por parte de elementos de la Policía Estatal.

Además, exigen una mesa de diálogo con la Fiscalía Edomex, para que se atiendan otras problemáticas relacionadas con la seguridad en la zona de Naucalpan.

Los automovilistas refieren que transitar por el Periférico Norte es casi imposible, debido a que todos los días hay algún problema en la vialidad, bloqueos o trabajos de reparación en la zona.

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