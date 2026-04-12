Falla de Frenos en Camión de Pasajeros Provoca Choque Múltiple en Valle de Bravo

Un camión de pasajeros protagonizó un aparatoso accidente en la zona del Barrio de Guadalupe, en Valle de Bravo, luego de que presuntamente presentara una falla en el sistema de frenos mientras descendía, lo que provocó que impactara a varios vehículos y generara una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad perdió el control durante el descenso, ocasionando el percance que afectó a automóviles que se encontraban en la vialidad. Tras el incidente, elementos de Protección Civil y de la Policía del Estado de México acudieron de inmediato al lugar para brindar auxilio a los pasajeros y asegurar la zona, con el fin de evitar mayores riesgos.

La presidenta municipal, Michelle Núñez, informó que, hasta el momento, no se reportan pérdidas humanas. Sin embargo, varias personas resultaron lesionadas, por lo que están siendo atendidas en el sitio y posteriormente trasladadas a distintos hospitales para su valoración médica.

Retiran vehículos dañados

Debido a las labores de atención y retiro de las unidades involucradas, la circulación vehicular en la zona permanece cerrada de manera temporal, lo que ha generado afectaciones para automovilistas. Autoridades locales exhortaron a la población a tomar vías alternas y conducir con precaución.

Asimismo, se pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a las indicaciones de los cuerpos de emergencia, con el objetivo de facilitar las labores de auxilio y garantizar la seguridad en el área.

Las autoridades mantienen un operativo activo en el sitio y se espera que en las próximas horas se brinde información más detallada sobre las causas exactas del accidente.

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