Cierran Circulación en Autopista Valle de Bravo-Toluca: ¿Qué Fue lo que Pasó?

Derivado de un accidente ocurrido en la autopista Valle de Bravo–Toluca, a la altura del kilómetro 38, en el municipio de Amanalco, la circulación permanecerá cerrada temporalmente en ambos sentidos. Ello mientras las autoridades correspondientes realizan los trabajos necesarios en la zona.

El ayuntamiento de Valle de Bravo recomendó a la ciudadanía tomar precauciones y considerar rutas alternas para llegar a sus destinos.

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Esta misma noche se reportó otro accidente en el kilómetro 78 de la Autopista México-Cuernavaca, con dirección a la CDMX. El percance ya es atendido por los servicios de emergencia, mientras que se redujeron los carriles y se recomendó manejar con precaución.

También en la México-Cuernavaca se registra lluvia del kilómetro 23 al 24, por lo que se sugiere disminuir la velocidad y manejar con precaución en ambos sentidos.

Mientras que en el Estado de México se registra cierre parcial de la circulación por un aparatoso accidente vial cerca del kilómetro 054+900 de la carretera México-Querétaro.

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Con información de N+