Fuerte Accidente en la México–Querétaro Deja un Fallecido y Cuatro Lesionados

Un fuerte accidente se registró sobre la carretera México–Querétaro, a la altura del kilómetro 161, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, donde se vieron involucradas dos unidades de carga pesada y una camioneta particular.

De manera preliminar, autoridades informaron que el saldo del percance es de una persona fallecida y cuatro personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad.

¿Qué generó el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los operadores de tráiler perdió el control de la unidad, impactó contra la barra de contención e invadió el carril contrario, lo que provocó que se impactara contra otro tráiler que circulaba en sentido opuesto.

Tras el choque, ambas unidades de carga prensaron la camioneta en la que viajaban las víctimas, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en la zona para realizar labores de rescate y brindar atención médica a los lesionados.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y aseguraron a uno de los operadores con el fin de deslindar responsabilidades.

El accidente generó una importante carga vehicular en este tramo de la autopista mientras se realizaban las maniobras de atención y retiro de las unidades involucradas.

