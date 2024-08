Delfina Gómez se Reúne con Habitantes de Chalco Desesperados por las Inundaciones

Las fuertes lluvias que se han presentado en el Estado de México han complicado los trabajos de limpieza y de recuperación en las colonias de Chalco, que están por cumplir dos semanas inundadas por aguas negras.

El jueves 15 de agosto acudió a la zona la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, para evaluar la situación que ya ha provocado un desastre sanitario, con cientos de personas que han requerido atención médica, y la desesperación de las familias que comienzan a resentir el impacto económico de esta emergencia.

Noticia relacionada: Llorando, Costurera Narra a N+ la Pérdida de Vestidos de Quinceañera por Inundaciones en Chalco

Pobladores afectados exigieron a la mandataria estatal que se aplique el Plan DN-III debido a que ya no pueden continuar viviendo bajo el agua. Le dijeron que están hartos de esta situación que se repite cada temporada de lluvias.

Ya no aguantamos la desesperación, ya es bastante, estamos hartos de la misma situación

Asimismo, vecinos de la colonia Culturas de México señalaron que no han ido los camiones vactor para desazolvar; así como que no los han ayudado a sanitizar. Mientras tanto, el agua permanece estancada causando un foco de infección.

Por su parte, la gobernadora ofreció iniciar un censo de afectados este fin de semana y analizar el presupuesto necesario para ampliar el Colector Pluvial Solidaridad.

Ahora, tenemos que atender esas necesidades para que ya no pase en el futuro, si no lo vamos a tener cada año, les pido que nos permitan checar todo lo del presupuesto; ver que el ayuntamiento haga un esfuerzo y deje de comprar cosas que a lo mejor podrían no ser prioritarias y que nos sumemos