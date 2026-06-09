De Ecatepec a Brasil: La Historia de Carlos Ramírez, Promesa del Futbol para Ciegos

El joven, originario de de Ecatepec, combina los entrenamientos de alto rendimiento con sus estudios de preparatoria abierta

El balón sonoro permite competir en igualdadFoto: CONADE

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A sus 18 años, Carlos Ramírez ya es tricampeón de futbol 5 para ciegos y representará a México en Brasil

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