Camión de Personal Derrapa, Derriba Árboles y Luminaria en Guadalupe, Nuevo León

La mañana de este martes 9 de junio se registró el choque de un camión de transporte de personal con un poste en el municipio de Guadalupe, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Israel Cavazos, a la altura de Pablo Livas, donde el conductor de la unidad perdió el control y terminó fuera de la carpeta asfáltica. De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad y las condiciones del pavimento resbaladizo por la lluvia habrían sido factores determinantes en el accidente.

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El vehículo derribó al menos tres árboles y una luminaria antes de detener su marcha, generando daños materiales en la zona.

Luego del reporte al sistema de emergencias, personal de Protección Civil de Nuevo León acudió al sitio para brindar auxilio a los ocupantes de la unidad y coordinar las labores de atención. El conductor como una pasajera únicamente resultaron con algunos golpes provocado por el accidente, sin que fuera necesario reportar lesiones de consideración.

Las autoridades permanecieron en la zona mientras se realizaban las maniobras correspondientes para retirar el vehículo siniestrado y evitar mayores complicaciones en la circulación. Minutos después del accidente, una grúa arribó al lugar para retirar la unidad de transporte de personal. Conforme avanzaron los trabajos, el tráfico comenzó a ser liberado de manera gradual, permitiendo el restablecimiento de la circulación en esta importante arteria vial de Guadalupe.

Lluvias mantienen condiciones de riesgo

Autoridades y cuerpos de auxilio reiteraron el llamado a los automovilistas para extremar precauciones al conducir, debido a que continúan registrándose lluvias y lloviznas en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey. Durante la mañana se mantuvo un cielo mayormente nublado, con precipitaciones de diversa intensidad principalmente en la zona oriente, incluyendo los municipios de Guadalupe y Juárez.

Aunque en San Nicolás de los Garza la lluvia disminuyó, se recomendó reducir la velocidad y conducir con mayor precaución para evitar accidentes relacionados con las condiciones climáticas.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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