Camión de Personal Derrapa, Derriba Árboles y Luminaria en Guadalupe, Nuevo León

Un camión de transporte de personal derrapó sobre la avenida Israel Cavazos, en Guadalupe, presuntamente debido al exceso de velocidad y al pavimento resbaladizo por la lluvia.

El camión de personal impactó diversos objetos ubicados a un costado de la vialidad.Foto: N+

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Camión de personal pierde el control en Guadalupe, derriba árboles y luminaria. La lluvia y velocidad fueron factores clave. Afortunadamente, sin heridos graves. Más información.

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