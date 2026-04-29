Detienen a Edgar ’N’, Jefe de Policía en Xalatlaco luego de Video Donde se Ve Golpeando a Mujer

Elementos de la Fiscalía del Estado de México arrestaron este miércoles al subdirector de la policía municipal de Xalatlaco, identificado como Edgar "N", luego de que circularan en redes sociales y medios de comunicación imágenes que lo muestran agrediendo a una mujer que presuntamente es su pareja sentimental.

La detención se concretó en el municipio de Almoloya del Río con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Video: Investigan a Mando Policial por Golpear a su Pareja Sentimental en Xalatlaco, Estado de México.

Lo que se sabe del caso hasta ahora

El detenido fungía como subdirector de la policía municipal de Xalatlaco.

Las imágenes de la agresión fueron videograbadas y ampliamente difundidas en redes sociales.

La víctima sería su pareja sentimental.

La Fiscalía también investiga su posible participación en otros delitos.

Fue capturado en Almoloya del Río con apoyo de la SS Edoméx.

Además de la agresión a la mujer, la Fiscalía Edoméx indicó que investiga la probable participación de Edgar "N" en la comisión de diversos hechos delictivos, sin precisar cuáles.

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CT