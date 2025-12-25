Detienen a Presunto Responsable de Asesinato de Vendedora en Ecatepec

Policías estatales y municipales, en el Estado de México, detuvieron a un joven de 23 años, identificado como Jonathan ‘N’, señalado como presunto responsable del homicidio de una vendedora, a quien habría engañado para que ingresara a su domicilio en la colonia Ampliación San José Xalostoc, en el municipio de Ecatepec.

Asesino serial

Según las primeras versiones recabadas por los policías, el detenido habría manifestado su deseo de “ser asesino serial”.

Ataque

Presuntamente, el joven observó a una vendedora de cosméticos que acudió al domicilio a entregar mercancía y, mediante engaños, le ofreció acceso a un programa social, asegurándole que debía llenar algunos documentos.

Una vez dentro del inmueble, la habría atacado en reiteradas ocasiones con un cuchillo.

Al escuchar los gritos, el hermano del agresor se percató de lo ocurrido y dio aviso a la Policía, que arribó minutos después y logró la detención del sospechoso, antes de que huyera del lugar.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Astrónomos.

En un cuarto de la azotea localizaron a una mujer inconsciente, con múltiples heridas.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien inició la indagatoria correspondiente por el delito de homicidio y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario de Ecatepec a disposición de un Juez, que lo vinculó a proceso.

Se fijo dos meses para el cierre de la investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva.

Con información de Arturo Sierra | FGJEM

