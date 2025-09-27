Detienen a "La Güera", Colombiana Presunta Líder La Chokiza en Ecatepec

Elementos de la Marina, en coordinación con la Policía Metropolitana de Ecatepec de Morelos, detuvieron a Zulma 'N', "La Güera", y a Carlos Andrés 'N', dos personas de nacionalidad colombiana, presuntamente vinculadas a La Chokiza, célula delictiva dedicada a la extorsión en la región.

La captura ocurrió durante un patrullaje de vigilancia terrestre sobre la Avenida General Manuel Ávila Camacho, donde fueron asegurados los ciudadanos colombianos.

De acuerdo con información de inteligencia, "La Güera" es señalada como presunta líder de la organización criminal autodenominada “La Chokiza”, con presencia en Ecatepec y municipios aledaños.

Video: Juez Vincula a Proceso a "El Choko", Líder de La Chokiza por Delincuencia Organizada

Al momento de la detención, los imputados viajaban a bordo de una motocicleta, color negro. Durante la inspección, se aseguraron cuatro envoltorios con hierba verde con características similares a la marihuana. La motocicleta fue resguardada por las autoridades, confirmando que no cuenta con reporte de robo.

Tras la lectura de sus derechos, los detenidos fueron trasladados al Centro de Justicia de Ecatepec “San Agustín”, donde se determinará su situación jurídica y migratoria. Ambos se encuentran en espera de reclasificación de delitos con base en los elementos de prueba obtenidos.

