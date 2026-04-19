Darán Sentencia de 40 Años de Cárcel a "La Moto Mami" por Homicidio en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este domingo que un juez dictará una sentencia de 40 años de prisión por el delito de homicidio en contra de Miriam Vázquez García, “La Moto Mami” y de Brenda Rodríguez Barbosa.

Según señaló la institución mexiquense a través de un comunicado, con las investigaciones efectuadas, se pudo establecer que, en septiembre de 2024, las dos sentenciadas, acompañadas de dos masculinos, acudieron al domicilio donde se encontraba la víctima, localizado en el municipio de Chicoloapan.

En el sitio, Miriam Vázquez ordenó a dichos sujetos privar de la vida a la víctima, aparentemente por la disputa territorial para la comercialización de narcóticos en la zona.

"La Moto Mami" ordenó asesinato por disputa de territorio

Con las indagatorias en curso, la Fiscalía pudo identificar a Miriam Vázquez García, “La Moto Mami” y de Brenda Rodríguez Barbosa como responsables de este ilícito, por lo que solicitó y obtuvo de un Juez la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada y de esta forma fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, a disposición de la autoridad judicial.

La Fiscalía mexiquense señala que los elementos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público para demostrar la participación de ambas en el hecho delictuoso investigado permitieron que la autoridad judicial decretara la plena responsabilidad de Miriam Vázquez García y de Brenda Rodríguez Barbosa en el delito de homicidio, por lo que las sentenció a 40 años de prisión.

Cabe destacar que Miriam Vázquez García, “Moto Mami” fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito; mientras que Brenda Rodríguez Barbosa permanece en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco.

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