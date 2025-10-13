Esposa e Hijo de 'Lord Pádel' Salen de la Cárcel: ¿Cuál es el Motivo para Dejar la Prisión?

Karla Alejandra “N” y Germán “N”, esposa e hijo del hombre conocido como Lord Pádel, fueron liberados debido a un cambio en la medida cautelar, informaron fuentes judiciales del Estado de México (Edomex) este lunes 13 de octubre de 2025.

El mes pasado, una jueza del Poder Judicial del Estado de México, Distrito Tlalnepantla, había impuesto la medida cautelar de prisión preventiva para ambos, por el hecho delictuoso de homicidio calificado en grado de tentativa, por haberse cometido con ventaja en agravio de Israel “N”.

Sin embargo, fuentes judiciales informaron hoy que cambió la medida cautelar a domiciliaria con firmas periódicas.

Lo anterior, explicaron, porque la víctima señaló que ya no siente miedo ni que esté en riesgo.

El caso que se viralizó en internet

En julio de 2025, Alejandro Germán “N” presuntamente agredió a golpes a un instructor en el club Alfa Pádel en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En redes sociales se difundieron videos de la agresión, en la que se acusó la participación de su esposa, Karla Alejandra “N” , su hijo Germán “N” y su socio identificado como Othón “N”.

, su hijo y su socio identificado como De inmediatamente el sujeto fue apodado como Lord Pádel y su caso se hizo viral en internet.

y su caso se hizo viral en internet. Después de los hechos, Alejandro Germán “N” y su familia dejaron su domicilio en Atizapán para evitar ser detenidos.

La Fiscalía del Estado de México reportó después que agentes cumplimentaron orden de aprehensión en contra de las cuatro personas en Cancún, Quintana Roo.

¿Qué pasó con Lord Pádel?

Cabe señalar que el 18 de agosto, la jueza de control con sede en Tlalnepantla, Paulina Piña, ordenó la inmediata libertad de Alejandro Germán “N” y su socio Othón “N”, al contar con un amparo contra la orden de aprehensión.

Al inicio de una audiencia, la jueza expuso que ambos contaban con la suspensión provisional otorgada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito, con sede en Naucalpan, con fecha 11 de agosto de 2025.

Sin embargo, en ese momento comentó que dicho amparo no impedía que se presentaran a la audiencia para que se les formulara imputación por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Desde entonces tanto Lord Pádel como su socio han seguido el proceso judicial en libertad, a diferencia de Karla “N” y Germán “N”, quienes estaban en prisión preventiva porque ellos no contaban con amparo.

