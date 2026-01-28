Reportan Explosiones de Polvorín en Los Reyes, San Salvador Texcoco, Edomex

Se reportaron tres explosiones en Texcoco, Estado de México, una es de polvorín en Texopa, la segunda en la comunidad de la Unidad del ISSSTE.

Video relacionado: Explosión de Polvorín Dejó como Saldo Dos Lesionados en Tlaxcala

La tercera, también es de un polvorín y esta se localiza en Coatlinchán. En los tres hechos, los servicios de emergencia acuden al lugar. Hasta el momento no se ha informado si hay personas lesionadas.

Video. Reportan Tres Explosiones en Texcoco; Dos Serían por un Polvorín

Explosión alerta a vecinos

Vecinos de la zona relataron que una fuerte explosión alertó al vecindario por loque acudieron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos en la comunidad de los Reyes San Salvador.

Se quema domicilio donde almacenaban pirotecnia

Sobre las emergencias en Texcoco, Estado de México, una de ellas está en Reyes San Salvador, donde se quema un domicilio en el que se almacenaba pirotecnia. En este punto se encuentra la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo del estado.

Se informó que se llevan a cabo acciones para la atención del incidente y control de riesgos. Se exhorta a la población a no acercarse a la zona, permitir el paso de los cuerpos de emergencia y mantenerse informada a través de canales oficiales.

Explosiones causan severos daños materiales

A los tres puntos acudieron servicios de emergencia. Hay severos daños materiales, aunque por el momento no hay reporte oficial de víctimas. En uno de los polvorines se produjo un fuerte incendio tras el estallido.

La emergencia fue atendida por Bomberos y elementos de Protección Civil, que primero trabajaron para evitar que las llamas se extendieran.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

