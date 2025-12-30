Pirotecnia en Irapuato: Explota Polvorín a unos Metros de un Tianguis, Hay Cuatro Heridos

Una intensa movilización por parte de varias corporaciones de Seguridad, al registrarse una explosión de al parecer un polvorín en el tianguis de la colonia San Isidro, donde varias personas resultaron lesionadas.

De acuerdo a informe de las autoridades, los hechos tuvieron lugar el medio del día martes, cuando pirotecnia que se almacenaba al parecer de forma irregular, explotó a unos metros de un conocido tianguis de la zona.

Tras el fuerte estruendo, vecinos de la zona, de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido, mientras que visitantes al tianguis como comerciantes corrían para ponerse a salvo.

Decenas de personas, no tenían en un principio noción de lo que había ocurrido, pero al escuchar la explosión corrieron para evitar un daño mayor, al mismo tiempo que comenzaban a llegar elementos de la policía municipal.

En el lugar, cuatro personas resultaron lesionadas, siendo dos de ellos, lo que presentaban heridas de gravedad, mientras que afortunadamente, no se registraron víctimas que lamentar.

Dueños de la pirotecnia se dieron a la fuga tras la explosión

A los pocos minutos, personal de Protección Civil en conjunto con paramédicos también llegaron al lugar para brindar atención médica a los lesionados, para después ser trasladados al hospital más cercano.

Por su parte, Protección Civil evaluó la zona y confirmó la explosión de la pirotecnia, sin tener conocimiento sobre los dueños de la misma, los cuales al parecer se dieron a la fuga.

