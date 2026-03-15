Rescatan Perros y Hallan Restos de Animales en Maletas en Falsa Veterinaria en Ecatepec

Autoridades del Estado de México aseguraron un inmueble que operaba como presunta veterinaria en el fraccionamiento Ciudad Azteca Sección Poniente, en el municipio de Ecatepec de Morelos, donde fueron rescatados 19 perros y seis gatos.

Durante la intervención también fueron localizados restos de al parecer dos canes dentro de maletas, lo que derivó en el inicio de una investigación.

La acción fue realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que ejecutó un cateo el 14 de marzo en el inmueble ubicado en la calle Chichimeca. En el operativo participaron autoridades municipales de Medio Ambiente, Protección Civil y Seguridad Ciudadana, además de personal de la Secretaría de Marina, quienes brindaron resguardo perimetral.

Luis Alberto López Pérez, consejero jurídico de Ecatepec, informó que tras la diligencia se colocaron sellos de aseguramiento en el inmueble.

Añadió que los animales rescatados, entre ellos algunos cachorros, fueron trasladados al Centro de Control y Bienestar Animal de Ecatepec, donde permanecerán bajo resguardo mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con Jorge Guadalupe Reyes Nava, encargado de despacho de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología municipal, la intervención se originó a partir de una denuncia vecinal presentada el 13 de marzo durante una Mesa de Paz realizada en Ciudad Azteca. Los habitantes señalaron que el establecimiento operaba en condiciones insalubres y que los animales permanecían hacinados.

Así vivían los animales en la falsa veterinaria. Foto: Fiscalía de Edomex

Ese mismo día, personal de Medio Ambiente y de Protección Civil acudió al lugar; sin embargo, los encargados del sitio se negaron a permitir el acceso. Con apoyo de un vecino que permitió el ingreso por su azotea, los funcionarios observaron irregularidades como acumulación de heces y algunos perros con signos de desnutrición.

No acreditaron el funcionamiento legal del lugar

Ante esta situación, el establecimiento fue suspendido y se inició una carpeta de investigación por posibles delitos contra el ambiente. Las autoridades también indicaron que los responsables no acreditaron el funcionamiento legal del lugar.

En la azotea del inmueble fueron localizadas dos maletas que contenían restos de animales, presuntamente de dos perros, hecho que es analizado por la Fiscalía.

En el exterior del sitio se encontraba una manta donde se ofrecían servicios como vacunación, esterilización, estética, pensión y adiestramiento de mascotas.

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