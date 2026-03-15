Sentencian a Más de 34 años de Prisión a Hombre por Asalto Violento a Transporte Público en Neza

Un asalto con violencia a pasajeros de transporte público ocurrido en el municipio de Nezahualcóyotl derivó en una sentencia condenatoria de 34 años y tres meses de prisión contra Diego Jiménez Colín, responsable del delito de robo en medios de transporte público.

Los hechos se registraron el 27 de marzo de 2025, cuando varias personas viajaban a bordo de una unidad que circulaba sobre avenida Texcoco, en la colonia Juárez Pantitlán. En ese momento, el ahora sentenciado, quien abordó el vehículo simulando ser un usuario más, sacó un arma de fuego y amenazó a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.

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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra el Transporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, durante el asalto los pasajeros comenzaron a forcejear con el agresor y lograron arrojarlo fuera de la unidad.

Policías municipales que circulaban por la zona observaron la situación y acudieron al lugar, donde se entrevistaron con las víctimas y detuvieron a Diego Jiménez Colín. Durante la intervención recuperaron dinero en efectivo y aseguraron una réplica de arma de fuego presuntamente utilizada para cometer el robo.

Pruebas presentadas

Tras iniciar la investigación correspondiente, el Ministerio Público reunió los elementos de prueba que permitieron identificar al detenido como probable responsable del delito, por lo que un juez libró una orden de aprehensión en su contra.

Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, el implicado fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

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Después de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía mexiquense, el órgano jurisdiccional determinó su responsabilidad en el delito de robo cometido en medios de transporte público de pasajeros con violencia y le impuso una sentencia de 34 años y tres meses de prisión.

Además, el sentenciado deberá pagar una multa de 9 mil 85 pesos, así como la reparación del daño moral por 58 mil 267 pesos a favor de cada una de las víctimas.

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