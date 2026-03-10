Granizada en la México-Pachuca: Pipa Se Atora en Enorme Capa de Hielo Hoy 10 de Marzo 2026
Debido a la granizada de anoche, grandes cantidades de hielo se acumularon en acotamientos e incorporaciones de la autopista México-Pachuca
Una enorme capa de hiele sobre la México-Pachuca provocó que una pipa de gas se atorara en la carpeta asfáltica, sobre el km 41+700, en Tecámac, Edomex
Una pipa de doble remolque quedó atorada sobre la autopista México-Pachuca la mañana de hoy, 10 de marzo de 2026, debido a la gran cantidad de hielo que se acumuló por la intensa granizada que azotó anoche los límites del Estado de México e Hidalgo.
Se trata de una pipa de combustible que quedó atascada en el kilómetro 41+700 de dicha vialidad, que además durante el amanecer registró una densa neblina que complicó la circulación.
Pipa se atora en el hielo
La pesada unidad circulaba por la zona cuando se atoró en las capas de granizo, que se acumularon en los acotamientos e incorporaciones de la México-Pachuca. Incluso se pudo observar acumulación de entre 30 y 40 centímetros de hielo.
Ante la imposibilidad de seguir avanzando, el conductor de la pipa determinó apagar el motor y esperar a que el hielo se derritiera con los rayos del sol.
Debido a la situación, el tránsito se vio afectado varios kilómetros de la autopista, pues además del hielo se presentó niebla al amanecer.
¿Qué Pasó en la México-Pachuca ayer?
La tarde-noche de ayer, una severa granizada afectó la autopista México-Pachuca, a la altura de Tecámac, Estado de México, lo que dejó varados a varios vehículos.
Luego de la caída de granizo, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) implementó el Plan DN-III-E, por lo que los soldados se desplegaron en la zona para retirar el hielo que se acumuló.
Sin embargo, varias cantidades de hielo se acumularon en las incorporaciones y acotamientos, que causaron estragos a la circulación la mañana de este martes.
En la zona, límites de Tecámac y Tizayuca, también se presentaron bajas temperaturas y un banco de niebla desde el amanecer.
