Hallan Sin Vida Hoy a 4 Personas en Casa de Texcoco, Edomex: ¿Qué Pasó?

La tarde de este jueves, 8 de enero de 2026, hallaron sin vida a 4 personas en una casa ubicada en Texcoco, Estado de México. En N+ te informamos qué pasó.

Elementos de la policía acudieron al lugar; investigan una posible intoxicación por fuga de gas; las víctimas serían de nacionalidad cubana y, según versiones preliminares, dos de los adultos estarían vinculados al ámbito médico.

¿Qué se sabe del caso en Texcoco?

De acuerdo con el reporte de N+, vecinos alertaron a las autoridades tras percibir olor a gas proveniente de la casa. Al ingresar, paramédicos y policías encontraron a cuatro personas fallecidas: dos hombres de aproximadamente 30 y 35 años, una mujer de alrededor de 35 años y un menor.

Cuatro personas, entre ellas un menor de edad, fueron halladas sin vida al interior de un inmueble en Texcoco, Estado de México. Las autoridades investigan una probable fuga de gas. #LasNoticiasDeFORO con @eduardosalazar4 | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la… pic.twitter.com/b8owhP2gmm — N+ FORO (@nmasforo) January 8, 2026

Los cuerpos serán trasladados al anfiteatro para los estudios forenses de ley. La investigación continúa abierta y las autoridades informaron que no se descarta ninguna línea hasta concluir los peritajes.

