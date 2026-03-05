Inicio Estado de México ¿Qué Pasó en Tlalnepantla Hoy? Incendio en Vivienda Deja Dos Muertos

Dos personas murieron durante un incendio en una vivienda en Tlalnepantla, Edomex

Una mujer mayor y su hijo murieron en un incendio en Tlalnepantla; su vecina señaló que pidió ayuda, sin embargo, no llegó

La mañana de este jueves, 5 de marzo de 2026 se registró un incendio en una vivienda en Tlalnepantla, Estado de México(Edomex), el saldo es de dos muertos.

Según los primeros reportes, el incendio fue provocado por una fogata que se salió de control, en la vivienda de 60 metros cuadrados, en la colonia San Isidro Ixhuatepec, de dicho municipio.

Vecinos trataron de ayuda a las víctimas

Vecinos trataron de ayudar a la señora Rita y su hijo Francisco, quienes murieron en el lugar, pero nada pudieron hacer; ahora realizan una colecta para darles cristiana sepultura.

Equipos de emergencia llegaron al lugar, la zona está resguardada, a la espera de los peritos de la Fiscalía estatal

Incendios
