¿Qué Pasó en Ecatepec Hoy 5 de Marzo 2026? Incendio Consume Recicladora

Bomberos de Estado de México atienden la emergencia en Ecatepec, Estado de México

Fuerte incendio en Ecatepec

Fuerte incendio en Ecatepec. Foto: Captura de pantalla

Un fuerte incendio se registró la mañana de hoy, 5 de marzo de 2026, en una recicladora ubicada en Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, Bomberos de Estado de México se dirigieron al lugar del siniestro para combatir el fuego.

Video: Incendio Hoy en Recicladora de Ecatepec, Edomex, Moviliza a Bomberos

Información en desarrollo…

