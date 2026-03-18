La Invasión de Casas en el Estado de México Es un Problema que Persiste

En el Estado de México la invasión de casas sigue siendo un problema que afecta a miles de familias.

Los invasores en ocasiones denuncian a los legítimos dueños y logran encarcelarlos. Los inmuebles en muchos casos, son usados para delinquir.

La fiscalía mexiquense ha asegurado mil 600 inmuebles, pero se tiene un registro de más de 24 mil casos denunciados.

Felipe Celestino Macario, víctima de despojo, cuenta su caso:

"No vivía yo ahí, iba de vez en cuando, cuando yo quise entrar, pues ya habían cambiado la chapa; ya habían cambiado la cerradura de la entrada"

Felipe lleva más de 26 años pagando una casa al interior de la Unidad Habitacional Los Héroes Ixtapaluca, en ese municipio del Estado de México.

Un día, cuando quiso entrar, su llave no abrió, lo habían invadido. Primero vinieron las promesas de desocupar su casa, después, las amenazas.

"La señora me dijo que quería llegar a un arreglo, que quería pagarme el traspaso de la casa, pero al final de cuentas no vi nada hasta que un día la señora me dijo que mejor me fuera. Dice: ‘Yo tengo mucha influencia en el municipio y toda la cosa, y puedo’, así me lo dijo tan tranquilamente: ‘Te puedo desaparecer’", señaló Felipe Celestino.

Tuvieron que pasar 5 años para que Felipe pudiera recuperar la propiedad que, dice, fue utilizada para delinquir.

Al respecto el abogado Arturo Santana, señaló:

"Es un problema social gravísimo, es un problema que sigue extendiéndose, tenemos más de 24 mil carpetas de investigación abiertas por este delito, se han realizado algunos operativos, pero que significan muy poco para la cantidad de casas, terrenos, oficinas, naves industriales que hoy se encuentran todavía invadidas"

Operación Restitución

La Fiscalía del Estado de México informó que, como parte de la Operación Restitución, autoridades han asegurado mil 695 inmuebles relacionados con los delitos de despojo y contra la propiedad, de los cuales 947 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

Video: Aseguran Mil 524 Inmuebles y Arrestan a 329 Personas en Operación "Restitución" Edomex

Familia víctima está presa

La familia de Israel está presa. El pasado fin de semana las mujeres que presuntamente invadieron su casa, les habían prometido desalojarla, cuando ellos llegaron, también lo hizo la Policía y ahora están recluidos en el penal de Chalco.

"Nos enteramos que había una persona habitando la casa, la cual no es la dueña, mi hermano se presenta para ver si van a desocupar y ellas le llaman a la Policía y ahora resulta que los están acusando de despojo, y yo quiero que las autoridades entiendan que nosotros no somos los delincuentes", aseguró Tania Rubio.

Desesperados exigen justicia.

"Este es un delito que ya se sigue por oficio y yo dije ¿Qué delito? Si es nuestra casa, entonces ni bajo fianza y los trasladaron al reclusorio a mi hermano, mi hermana, a su esposa, a su tío, a su cuñado y a dos trabajadores de él, la jueza los vinculó a proceso por el delito de despojo", señaló Israel Rubio.

Habitantes de fraccionamientos de la zona oriente del Estado de México aseguran que los despojos se viven a diario.

La Fiscalía del Estado de México no atendió la solicitud de entrevista.

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Con información de Elizabeth Mávil

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