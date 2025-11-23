Mega Fuga de Agua en Atizapán Deja 25 Casas con Afectaciones; Prevén Más de 70 Horas de Trabajo

Una mega fuga de agua en la colonia San Miguel Xochimanga, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, que posteriormente generó un socavón, dejó al menos 25 casas con afectaciones y más de 72 horas de labores para la reparación.

Luego de que se llevaran a cabo obras durante gran parte del sábado 22 de noviembre 2025, autoridades locales informaron que los trabajos continuarán este domingo y prevén que se extiendan a más de 70 horas.

No obstante, alertan que además de las afectaciones viales, las reparaciones generarían suspensión en el suministro agua en zonas de Tlalnepantla y Atizapán.

Noticia en desarrollo

Historias recomendadas:

¿Cuánto Durará Megabloqueo de Transportistas del 24 de Noviembre 2025? Esto Sabemos de Cierres

DMZ