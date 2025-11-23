Inicio Estado de México Mega Fuga de Agua en Atizapán Deja 25 Casas con Afectaciones; Prevén Más de 70 Horas de Trabajo

Mega Fuga de Agua en Atizapán Deja 25 Casas con Afectaciones; Prevén Más de 70 Horas de Trabajo

Las labores generan suspensión en el suministro de agua en zonas de Tlalnepantla y Atizapán

mega fuga en Atizapán. Foto: N+

Una mega fuga de agua en la colonia San Miguel Xochimanga, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, que posteriormente generó un socavón, dejó al menos 25 casas con afectaciones y más de 72 horas de labores para la reparación.

Luego de que se llevaran a cabo obras durante gran parte del sábado 22 de noviembre 2025, autoridades locales informaron que los trabajos continuarán este domingo y prevén que se extiendan a más de 70 horas.

No obstante, alertan que además de las afectaciones viales, las reparaciones generarían suspensión en el suministro agua en zonas de Tlalnepantla y Atizapán.

Noticia en desarrollo

