Transportistas de Edomex Anuncian Megamanifestación en Ecatepec este Viernes 7 de Noviembre

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) anunció una megamanifestación en distintos puntos del municipio de Ecatepec el próximo viernes 7 de noviembre de 2025.

En un comunicado, los transportistas del Estado de México denunciaron una "creciente ola de abusos de autoridad y extorsión" presuntamente por parte de elementos de seguridad pública y tránsito municipal.

Por lo anterior, solicitaron a la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, la destitución de Luis Enrique Serna García, director de Tránsito Municipal y Técnico Operativo.

"Ven al transporte de carga como símbolo de pesos y ante cualquier situación les solicitan servicios de grúas en donde son cantidades de 50 mil a 200 mil pesos más el abuso de elementos solicitando cantidades de 30 mil pesos para poder liberar la unidad", acusaron los transportistas.

¿En qué puntos de Ecatepec habrá manifestaciones?

De acuerdo con el documento emitido por la AMOTAC, los puntos de manifestación en el municipio mexiquense serán los siguientes:

Caseta San Cristóbal, Autopista México-Pachuca

Central de Abastos Texcoco-Lechería

López Portillo DIF Ecatepec

Palacio Municipal de San Cristóbal, Av. Insurgentes

Se prevén afectaciones viales desde las primeras horas del día, por lo que las autoridades locales llamaron a la ciudadanía a tomar precauciones y planear rutas alternas.

Piden disculpas a los ecatepenses

La agrupación de transportistas de carga pidió disculpas a los ciudadanos por los inconvenientes que ocasionen durante la manifestación.

"Nuestro objetivo es expresar nuestras demandas de forma pacífica y responsable, ya que los abusos al transporte de carga deben parar. Agradecemos su comprensión y paciencia", añadieron.

