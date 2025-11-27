La mañana de hoy, 27 de noviembre de 2025, se reportó la muerte de un elemento de la Guardia Civil en el municipio de Cuautitlán, Estado de México (Edomex), momentos después de que presuntamente agredió con un arma blanca a su esposa.

Los hechos ocurrieron en un domicilio entre las calles Miguel Hidalgo y Ricardo Flores Magón, colonia Loma Bonita, en los límites de Cuautitlán y Tultitlán.

Noticia relacionada: Le Cortan el Cuello a Policía en Álvaro Obregón: Así Fue el Ataque en Una Tienda Departamental.

Mujer fue trasladada grave al hospital

De acuerdo con los primeros informes, el hombre de 41 años de edad presuntamente apuñaló a la mujer de 28 años, quien resultó gravemente lesionada con heridas en rostro, cabeza, brazos, cuello y espalda.

Al sitio acudió una ambulancia de la Cruz Roja, que la trasladó a un hospital de Tlalnepantla para su inmediata atención médica.

También personal del Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil, de la Guardia Civil e incluso de la Policía Estatal se movilizaron a la zona, donde se registra un importante dispositivo en las citadas calles, frente a una escuela.

Video: Investigan la Muerte de un Elemento de la Guardia Civil en Cuautitlán, Edomex

Investigaciones de los hechos

Los agentes acordonaron la zona y quedaron a la espera del arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Lo anterior para determinar cómo ocurrió la agresión y el posterior fallecimiento del elemento de la Guardia Civil.

En el sitio, vecinos dijeron a N+ FORO que "tuvieron un conflicto entre pareja y al final el señor decidió quitarse la vida. Traía heridas en la cabeza y en las manos la señora. Constantemente peleaban y traían conflictos".

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb