La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó hoy, 26 de noviembre de 2025, que una mujer policía fue lesionada con un arma punzocortante en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos ocurrieron en una tienda departamental en la avenida San Jerónimo, de la colonia Jardines del Pedregal.

¿Quién agredió a la policía?

En una tarjeta informativa, la SSC detalló que según las primeras investigaciones, la uniformada de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se encontraba en su servicio de vigilancia en el establecimiento, cuando tuvo una discusión con otro policía, quien la agredió físicamente con una navaja.

La policía fue trasladada a un hospital para su atención médica especializada, ya que presentaba una herida en el cuello. Paramédicos que llegaron al sitio le dieron las primeras atenciones.

Localizan al agresor y lo trasladan a hospital

La SSC añadió que el probable agresor fue localizado en calles aledañas y se provocó lesiones en las muñecas y el cuello.

Por eso fue llevado a otro hospital para su atención médica definitiva, bajo custodia policial.

La dependencia capitalina dio parte de los hechos al agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá la situación jurídica del detenido.

Además, personal de la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa (DSEC) de la PBI y de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC también tomaron conocimiento para las indagatorias internas y colaborar con las autoridades ministeriales en lo que derive del caso, dijo.

“A través de la Unidad Especializada de Género de esta Secretaría, se brindará apoyo y acompañamiento legal y psicológico a la policía y sus familiares, en tanto se desarrollen las investigaciones correspondientes”, agregó.

