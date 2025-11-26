Operación Caudal: Aseguran Pozos, Pipas y Comercios Ilegales de Agua en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), desplegó este miércoles un operativo como parte de la Operación Caudal, una estrategia dirigida a intervenir y asegurar pozos, pipas y puntos de distribución relacionados con la extracción, sobreexplotación y comercio ilegal de agua en la entidad.

De acuerdo con una tarjeta informativa, las autoridades llevaron a cabo acciones simultáneas en Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Teotihuacán, Texcoco, Tultitlán y Zumpango, municipios donde en los últimos meses se habían detectado irregularidades y denuncias vinculadas al mercado clandestino del líquido.

El objetivo principal, señalaron, es interrumpir la cadena completa del negocio ilícito, desde la toma ilegal del recurso hasta su traslado y venta a través de pipas no autorizadas.

Como parte de los despliegues, personal ministerial y de seguridad revisó pozos sospechosos, verificó la documentación de pipas y realizó inspecciones en predios donde presuntamente se almacenaba o comercializaba agua sin permisos. Aunque las autoridades no detallaron el número de aseguramientos realizados durante esta jornada, sí confirmaron que la operación continuará de manera permanente en diversas regiones del Valle de México.

¿Qué es la Operación Caudal en el Edomex?

La Operación Caudal forma parte de una estrategia más amplia para frenar el saqueo y la distribución irregular de agua, prácticas que no solo afectan el abasto en colonias y municipios con estrés hídrico, sino que también representan ganancias millonarias para organizaciones que operan al margen de la ley.

Las autoridades mexiquenses reiteraron que estos operativos buscan garantizar el acceso legal y equitativo al recurso, además de prevenir riesgos sanitarios asociados al uso de agua extraída sin controles de calidad.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la explotación ilegal de pozos o la operación de pipas no autorizadas.

