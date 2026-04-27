Personas Muertas en Túnel Huachicolero de Acolman Serían Albañiles Contratados para Obra

Autoridades recuperaron los cuerpos de cuatro presuntos huachicoleros que murieron en un túnel en el municipio de Acolman, Estado de México. Los familiares de tres de los fallecidos afirman que eran albañiles contratados para una obra hidráulica.

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Rescatan cuerpos de supuestos huachicoleros en Acolman

Durante la madrugada del 27 de abril, una llamada anónima reportó el derrumbe de un túnel en la zona de Ejidos de Santa Catarina, en Acolman, Estado de México. Se trataba de cuatro presuntos huachicoleros que cavaron un túnel desde una vivienda cercana.

Funcionarios de Pemex, así como elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, participaron en las labores de rescate. Las autoridades tuvieron que realizar a mano las excavaciones para rescatar los cuerpos, pese a la presencia de maquinaria en la zona, con el fin de prevenir accidentes.

Video: Rescatan Cuerpos de Cuatro Presuntos Huachicoleros en Acolman; Familia Afirma que Eran Albañiles

Tras varias horas de labores, los trabajadores de Pemex detectaron una salida que desembocaba hacia el inmueble de donde se abrió el túnel. Poco después de las cinco de la tarde fueron recuperados los cuatro cuerpos.

Familiares afirman que eran albañiles contratados para obra

Autoridades han determinado que murieron por intoxicación tras haber perforado un ducto de 18 pulgadas. El túnel no contaba con ningún tipo de ventilación.

A la zona llegaron familiares de los fallecidos. Aseguraron que tres de ellos pertenecían a una sola familia. Según dijeron, habían sido contratados para realizar una excavación para una supuesta obra de drenaje.

Rescatan cuerpos de presuntos huachicoleros en Acolman; familia afirma que eran albañiles. Foto: N+

El cuarto fallecido sería un amigo de los albañiles, quien acudió para rescatar a sus conocidos y también murió en el túnel. Autoridades investigan el incidente, pues se trataría de la segunda toma clandestina localizada en el área en el último medio año.

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