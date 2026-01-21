Detienen a 6 Presuntos Huachicoleros Tras Enfrentamiento Con Policías en Acaxochitlán, Hidalgo.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) detuvieron a seis presuntos huachicoleros tras un enfrentamiento armado en el municipio de Acaxochitlán, este miércoles 21 de enero.

De acuerdo con los reportes, el ataque se registró durante la mañana en la localidad de Santiago Tepepa, a donde elementos municipales acudieron a realizar un operativo. Durante la intervención policial, los policías fueron superados en número.

Los agresores golpearon con un palo a uno de los oficiales y un agente disparó su arma de forma disuasiva, como se observa en un video difundido en redes sociales. En el clip se ve que al menos cuatro sujetos golpean en un potrero a un uniformado, supuestamente porque él había agredido primero.

Uno de los hombres grita: "¡pégale un tiro para que no se pase!", mientras lo rodean y un policía se acerca pidiendo que dejen a su compañero en paz. Este último logró incorporarse, pero la agresión continuaba.

Al sitio acudieron agentes estatales para reforzar el operativo, sin embargo, solo detuvieron a dos personas en el lugar, mientras que cuatro más lograron darse a la fuga.

Video: Así Fue la Balacera entre Policías y Civiles Armados en Acaxochitlán, Hidalgo; Hay 6 Detenidos.

Capturan a 4 en una clínica

Tras el enfrentamiento en Acaxochitlán, al menos cuatro agresores huyeron rumbo a Tulancingo, a donde fueron ubicados dentro una clínica y lograron asegurarlos.

En un comunicado, la SSPH indicó que en total fueron aseguradas seis personas, cinco vehículos y 800 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita, que estaban contenidos en garrafones.

"Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo brindaron apoyo a la Policía Municipal en #Acaxochitlán, tras una confrontación registrada en la localidad de Tepepa.

Como resultado del operativo, fueron aseguradas 6 personas y 5 vehículos con aproximadamente 800 litros de hidrocarburo. La vigilancia y presencia operativa se mantienen en la zona

Al menos uno de los atacantes fue herido por arma de fuego. En tanto, el oficial municipal tuvo lesiones por los golpes.

Acaxochitlán, reconocido como Pueblo Mágico, se localiza cerca de la sierra Otomí-Tepehua. Colinda con Cuautepec y Santa Ana Hueytlalpan, una región del Valle de Tulancingo donde en los últimos años aumentó el robo de combustible, debido a que por ahí pasa el ducto de Pemex proveniente de Tuxpan que llega a Tula.

ASJ