Inicio Estado de México ¿Qué Pasó en el Bordo de Xochiaca Hoy? Captan en Video Grandes Columnas de Humo

¿Qué Pasó en el Bordo de Xochiaca Hoy? Captan en Video Grandes Columnas de Humo

|

N+

-

El fuego fue reportado la tarde de este domingo

Se registró incendio en el Bordo de Xochiaca

Así se ve desde el aire el incendio en el Bordo de Xochiaca. Foto: N+

COMPARTE:

La tarde de este domingo 25 de enero se observaron al oriente del Valle de México, grandes columnas de humo y la movilización de cuerpos de emergencia, cerca del Bordo de Xochiaca. ¿Qué pasó? Te contamos.

De acuerdo con los primeros reportes, se registró un incendio en un lote baldío, en los límites de los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, muy cerca del Bordo de Xochiaca, en el Estado de México.

A ese punto se trasladaron bomberos de dichas localidades, así como pipas que llegaron de diferentes puntos de la entidad, para tratar de controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda.

Hasta el momento, no hay reportes de personas lesionadas o viviendas afectadas, al tratarse de una zona lejos de casas.

Video: Se Incendió Predio en Pastizal entre Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, Edomex

Información en desarrollo.

Incendios
Inicio Estado de México Que paso en bordo de xochiaca hoy captan video grandes clumnas de humo