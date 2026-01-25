¿Qué Pasó en el Bordo de Xochiaca Hoy? Captan en Video Grandes Columnas de Humo

La tarde de este domingo 25 de enero se observaron al oriente del Valle de México, grandes columnas de humo y la movilización de cuerpos de emergencia, cerca del Bordo de Xochiaca. ¿Qué pasó? Te contamos.

De acuerdo con los primeros reportes, se registró un incendio en un lote baldío, en los límites de los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, muy cerca del Bordo de Xochiaca, en el Estado de México.

A ese punto se trasladaron bomberos de dichas localidades, así como pipas que llegaron de diferentes puntos de la entidad, para tratar de controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda.

Hasta el momento, no hay reportes de personas lesionadas o viviendas afectadas, al tratarse de una zona lejos de casas.

Video: Se Incendió Predio en Pastizal entre Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, Edomex

Información en desarrollo.