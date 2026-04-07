La carretera México-Toluca presenta severas afectaciones la tarde de este martes 7 de abril de 2026 debido a una serie de accidentes ocurridos en la vía que conecta a la CDMX con el Edomex; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, el tránsito está detenido por un tráiler que derrapó pasando el desnivel de La Pila, con dirección a la Ciudad de México. Debido al percance, la caja de la pesada unidad quedó atravesada en todo el carril. Incluso, parte de ella superó el muro de contención con dirección a Toluca.

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Por las maniobras que se realizan en la zona, no hay paso en la carretera México-Toluca. Sin embargo, este no es el único accidente que se reporta este martes en la zona.

¿Qué pasó en la carretera México-Toluca hoy?

Otro accidente que mantiene paralizada la circulación en la carretera México-Toluca es el que se encuentra poco antes de llegar a un restaurante conocido como El Correo Español, justo casi al pasar el retorno de Los Encinos.

En este punto una camioneta perdió el control y quedó arriba de la barra metálica de contención. Los servicios de emergencia laboran en el lugar para retirar el vehículo con ayuda de una grúa. Pero por estas labores hay reducción de carriles.

Ahora bien, a esos dos accidentes también se une la volcadura de un vehículo particular color blanco. Según testigos, los hechos ocurrieron cuando presuntamente intentó rebasar en la curva cerca de la carretera Tenango-La Marquesa, metros después de donde circula el tren.

Debido al choque, el auto fue proyectado hacía la zona rocosa y quedó a la orilla de la carretera México-Toluca.

Los automovilistas han alertado a otros conductores para evitar la zona o tomar el transito con paciencia, ya que los trabajos probablemente se prolonguen por unas horas.

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