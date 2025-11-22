Se Abre Megasocavón Hoy en Atizapán de Zaragoza, Edomex

La mañana de este sábado 22 de noviembre se registró un mega socavón sobre la avenida de la Manzana, en la colonia San Miguel Xochimanga, municipio de Atizapán en el Estado de México. El hundimiento generó una fuerte movilización de equipos municipales y obligó a cerrar la circulación en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió entre las 4:00 y 5:00 de la mañana, cuando el pavimento colapsó de manera repentina, abriendo un socavón de grandes dimensiones que de inmediato comprometió la infraestructura urbana del lugar. La ruptura del asfalto también afectó una tubería principal de agua, lo que provocó una fuga considerable del líquido y derivó en la inundación de parte de la vialidad y áreas aledañas.

Elementos de Protección Civil y personal de Servicios Públicos acudieron al sitio desde primeras horas para acordonar el perímetro, evaluar los riesgos y comenzar los trabajos de contención. Las autoridades indicaron que se mantiene un monitoreo permanente ante la posibilidad de que el terreno siga debilitándose, mientras cuadrillas especializadas trabajan para frenar la fuga y determinar la causa del hundimiento.

Piden evitar la zona del socavón

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; sin embargo, la afectación ha generado preocupación entre los vecinos, quienes temen que la filtración de agua continúe debilitando la zona. El gobierno municipal hizo un llamado a la ciudadanía a evitar la avenida de la Manzana y utilizar vías alternas mientras se realizan las labores de reparación.

Las autoridades informaron que en las próximas horas emitirán una actualización sobre la magnitud del daño y los tiempos estimados para restablecer la circulación.

Historias recomendadas: