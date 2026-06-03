¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 3 de Junio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Patrullas de la Guardia Nacional en la México-QuerétaroLa Guardia Nacional abandera un accidente en el km 70 de la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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Conoce el estado de la autopista México-Querétaro este miércoles. Infórmate para prevenir retrasos. Mantente al tanto de las actualizaciones de tráfico.

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