¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 3 de Junio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 3 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

A las 12:03 horas de este miércoles 3 de junio, se registró un cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 138 con dirección a la Ciudad de México, debido a un accidente en el que un vehículo salió del camino hacia la cuneta central. Autoridades mantienen una reducción de carriles mientras se realizan las labores de atención.

Mientras que el martes 2 de junio, se reportó lo siguiente:

A las 16:29 horas, se registró lluvia a la altura de la plaza de cobro Palmillas.

A las 16:14 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 14:29 horas, en el km 168, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance).

A las 09:00 horas, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 153 al 158, dirección a la CDMX.

A las 08:33 horas, tránsito lento en el km 41, con afectación de aproximadamente 7 km en dirección a Tepotzotlán, derivado de accidentes viales.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM