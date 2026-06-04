Caen Dos Mujeres Integrantes de Los Vallarta por Homicidio en Edomex

La Fiscalía Edomex dio a conocer los detalles de la detención de dos mujeres presuntamente relacionadas con “Los Vallarta”, una organización criminal que opera en dicha entidad. Pero, ¿cómo operan?

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, se cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de Jazmín “N”, alias “La China” y Leslie Elisa “N”, alias “La Güera”, investigadas por su probable participación en el delito de homicidio.

Noticia relacionada: Balacera en Tecámac: Mujer es Atacada por su Expareja al Interior de Estética; Él Murió

“Quiénes serían integrantes de un grupo delictivo autodenominado ‘Los Vallarta’”, refirió.

¿Cómo detuvieron a las integrantes de “Los Vallarta” en Edomex?

Según las investigaciones, Jazmín “N” presuntamente participó en un hecho de violencia ocurrido el 26 de abril en el municipio de La Paz, donde supuestamente ordenó a dos sujetos que asesinaran a una persona que se encontraba al interior de un bar; incluso les entregó un arma para cometer el crimen.

Los sujetos asesinaron a la persona señalada y dejaron una cartulina con un mensaje intimidatorio, el cual estaba firmado por el “Lic. Vallarta”. Por esta razón, Jazmín “N”, alias “La China”, fue ingresada al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, donde fue vinculada a proceso y le dictaron prisión preventiva.

Ahora bien, en el caso de Leslie Elisa, alias “La Güera”, fue detenida por su probable participación en el delito de homicidio. Ella está relacionada con un asesinato ocurrido el pasado 12 de mayo en el municipio de Nezahualcóyotl.

Leslie presuntamente ordenó a dos sujetos matar a un hombre, hechos que fueron cometidos en un local de venta de pollo en el mismo municipio. Una vez detenida, también fue ingresada al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a 11 Personas por Extorsión a Prestadores de Servicios Turísticos en Acapulco

¿Quiénes son “Los Vallarta” y cómo operan?

La Fiscalía Edomex aseguró que las indagatorias permitieron establecer que Jamín, “La China” es hermana de Fernando “N”, alias “El F1” y/o “El Negro”, y/o “Lic. Vallarta”.

Ese sujeto es identificado como líder de esa célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y quien era el principal enlace entre los centros penitenciarios y el exterior para realizar actos de extorsión y venta de narcóticos.

Fernando “N”, actualmente se encuentra recluido en el Penal de Nezahualcóyotl, vinculado a proceso por el delito de homicidio en agravio de dos policías municipales.

En tanto, Leslie Elisa, alias “La Güera”, es identificada como pareja sentimental de Fernando “N”.

La célula de “Los Vallarta” se encuentra relacionada con delitos de alto impacto como extorsión y venta de estupefacientes al interior de los Centros Penitenciarios de Nezahualcóyotl y Texcoco.

Además de homicidios y venta de narcóticos en los municipios de La Paz, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Los integrantes de este grupo delictivo están vinculados con diversos ilícitos, como el atentado en contra de las instalaciones de los Juzgados de Nezahualcóyotl, en el cual dejaron un mensaje intimidatorio firmado por “Lic. Vallarta”, por el que han sido detenidos varios de sus integrantes, quienes se encuentran en diversas etapas procesales.

EPP