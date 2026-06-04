Caen Dos Mujeres Integrantes de Los Vallarta por Homicidio en Edomex

Las mujeres están vinculadas con el grupo criminal 'Los Vallarta', quienes están ligados al CJNG en Edomex; así las atraparon

Detienen a Dos mujeres de "Los Vallarta" en EdomexFoto: Google Maps

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¿Quiénes son 'Los Vallarta'? Dos mujeres capturadas por homicidio en Edomex revelan la operación de esta célula criminal ligada al CJNG. Infórmate aquí.

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