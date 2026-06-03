Balacera en Ecatepec: Mujer es Atacada por su Expareja al Interior de Estética; Él Murió

Una balacera en una estética ubicada en Ecatepec, Estado de México, provocó una intensa movilización de servicios de emergencia; hay un muerto

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde en inmediaciones de la calle Josefa Ortíz de Dominguez en la Tercera Sección de Los Héroes Ecatepec, cuando los vecinos fueron alertados por varias detonaciones de arma de fuego.

Noticia relacionada: Balacera en Iztapalapa Hoy: Asesinan a Hombre en Ataque Armado en Leyes de Reforma

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes encontraron a dos personas heridas al interior de una estética, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a los servicios médicos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Balacera Hoy en Ecatepec: Ataque Directo en Estética Deja Un Muerto y Una Mujer Lesionada

¿Cómo ocurrió la balacera en la estética en Ecatepec hoy?

Una vez que brindaron auxilio a la pareja herida, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Mientras que la mujer, debido a sus lesiones, fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

Los testigos refirieron que el hombre y la mujer estaban al interior del negocio cuando se escucharon varias balazos provenientes del local identificado como "Estética Unisex Laura".

La zona permanece acordonada para llevar a cabo las primeras investigaciones, así como la toma de datos de prueba e indicios que puedan ayudar en el esclarecimiento del caso.

Unidades de servicios periciales de la Fiscalía Edomex se encuentran en el lugar para el levantamiento del cuerpo.

Fue intento de feminicidio

Luego de obtener información por parte de la mujer lesionada, las autoridades señalaron que se trató de un intento de feminicidio.

Debido a que ella se encontraba trabajando en su negocio, cuando su expareja llegó al lugar y luego de un momento le disparó. Él repitió la acción para dañarse a sí mismo; perdió la vida de manera instantánea.

EPP