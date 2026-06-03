Balacera en Ecatepec: Mujer es Atacada por su Expareja al Interior de Estética; Él Murió

Una balacera al interior de una estética en Ecatepec, Estado de México, dejó una persona sin vida y una persona más lesionada; así ocurrió

Balacera en Estética Tecámac, EdomexFoto: N+
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