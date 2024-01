En Texcaltitlán, Estado de México, nada se sabe aún de las 14 personas que, oficialmente, están sin localizar tras el enfrentamiento del 8 de diciembre con extorsionadores de La Familia Michoacana. Sin embargo, no son los únicos desaparecidos, en Texcapilla hay familias que denuncian que hay más, pero que por temor no hacen la denuncia ante las autoridades.

“Mi hijo tocaba en un grupo, fue a ensayar y le mandé un mensaje (pero) ya no le llegó. Le dije a mi nuera que le preguntara a sus compañeros si ya se había venido”, cuenta la mamá de Héctor Martinez, uno de los habitantes desaparecidos.

Héctor Martínez, de 26 años, se encuentra desaparecido desde el 10 de diciembre, cuando volvía a Texcaltitlán y fue interceptado por un grupo.

Esto ocurrió dos días después de que pobladores de este municipio del Estado de México se enfrentaran y abatieran a presuntos integrantes de La Familia Michoacana y así lo recuerda su madre:

Su esposa platica que tenían muchos planes: “y se ven afectados por todo esto. A veces uno trata de mantenerse fuerte o como si no pasara nada, pero pues no se puede”.

La familia de Héctor denunció ante la Fiscalía del Estado de México y también le hizo saber a la gobernadora Delfina Gómez de la desaparición.

“Yo aquí en mi casa le di una hoja con la foto de su credencial y su información de él. Me dijo uno que venía con ella, que ellos se iban a hacer cargo, que esperáramos respuestas”, platica su mamá.

Además de Héctor, la FGJ del Edomex tiene fichas de desaparición de Urbano, Rodrigo y Pablo, habitantes de Texcaltitlán, y que desaparecieron el mismo 8 de diciembre que ocurrieron los enfrentamientos.

Se suman a los 9 desaparecidos de la familia Huicochea. De ellos tampoco hay noticias un mes después:

Nos han dicho que han agarrado a algunos halcones, pero de mi familia no me dicen nada, pues ya no se sabe si van a seguir buscándolos o ya no