Video: Impactante Momento en que Tráiler Vuelca en la México-Querétaro y Chofer se Salva
Cámaras de seguridad captan el momento exacto de un aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro
Cámaras de seguridad captaron el momento en que un tráiler volcó y cayó de un puente en la autopista México-Querétaro
Cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en que un tráiler se accidentó hoy, 29 de octubre de 2025, cuando circulaba sobre el Circuito Exterior Mexiquense y terminó volcado en la autopista México-Querétaro, en el Estado de México (Edomex).
Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles cuando el chofer circulaba sobre el Circuito Exterior Mexiquense pero los frenos le fallaron, según dijo.
Ante ello, determinó tomar una curva para no seguir derecho y así evitar daños. Pero debido a la velocidad de la unidad, volcó en el puente y terminó cayendo sobre los carriles laterales de la autopista México-Querétaro.
Se salva de milagro
De acuerdo con el video, al caer del puente —a unos cinco metros de altura— la cabina terminó sobre la autopista, gracias a lo cual el chofer se salvó de milagro.
Pero la caja del tráiler se desprendió y cayó más abajo, unos 25 metros aproximadamente, a un canal que pasa bajo el Circuito Exterior Mexiquense.
La pesada unidad procedía de Guadalajara, Jalisco, y trasladaba pollos congelados, pero toda la carga quedó destruida en el canal.
Chofer, solo con algunos golpes
Los hechos ocurrieron a las 11:37 horas, y de inmediato trabajadores de una gasolinería cercana corrieron al sitio para auxiliar al chofer.
“Afortunadamente logramos entre todos sacarlo echo bolita y salió casi ileso; uno que otro rasguño, la verdad es que salvó la vida de milagro”, narró el señor Mauricio a las cámaras de N+.
Al sitio se trasladó una ambulancia para atender al conductor, así como bomberos y personal de Protección Civil para el retiro de la unidad.
Caos vial en la zona
Debido al accidente, se registró intenso caos vial en la zona ya que se cerró la circulación en dos de los carriles laterales, con dirección a la caseta de Tepotzotlán.
Al sitio se movilizaron grúas para poder retirar el tráiler.
Con información de N+.
