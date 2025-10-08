Video: Momento en que Perros Atacan a Mujer en Ixtapaluca: Reportan Peligrosa Jauría
El ataque de los perros ocurrió en calles del Conjunto Habitacional Palmas Uno en Ixtapaluca, Edomex.
El domingo pasado, una mujer fue atacada por siete perros en el conjunto Palmas I, en Ixtapaluca; la víctima fue mordida y derribada, pero un automovilista logró auxiliarla antes de que la situación empeorara
Un grupo de aproximadamente siete perros atacó a una mujer en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex), por lo que vecinos de la zona reportan una peligrosa jauría, que ha atacado al menos 12 veces en el último año.
En videos difundidos en redes sociales, se observa el momento en que la jauría se abalanza sobre la víctima, mientras ella caminaba por calles del Conjunto Habitacional Palmas Uno.
La mujer avanza, cuando de pronto dos perros comenzaron a ladrarle y a morderla, segundos después, el resto de los canes se lanza sobre ella hasta derribarla.
Noticia relacionada: Ataques de Perros en Edomex: Jauría Mata a Dos Personas en Tecámac Durante Distintas Agresiones
Automovilista salva a mujer de ataque de perros
Un automovilista que pasaba por el lugar logró auxiliarla, los hechos ocurrieron el pasado domingo, 5 de octubre de 2025, pero apenas de dieron a conocer.
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la mujer.
