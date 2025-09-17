Vinculan a Proceso a Chofer de Autobús que fue Arrollado por Tren en Atlacomulco

Este miércoles, 17 de septiembre de 2025, fue vinculado a proceso Gustavo Alfredo 'N', el chofer del autobús que intentó ganarle el paso a un tren y ocasionó un trágico accidente en Atlacomulco, Estado de México (Edomex).

El percance registrado el pasado 8 de septiembre dejó como saldo 10 personas muertas y 62 lesionadas.

Noticia relacionada: Accidente de Autobús y Tren en Atlacomulco: Revelan Posible Causa de Choque que Dejó 10 Muertos

¿De qué delitos acusan al chofer del autobús?

De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, el chofer es señalado por los delito de homicidio culposo y lesiones derivados del incidente.

El chofer del autobús fue detenido en Villas del Pedregal, en Morelia, Michoacán, mediante un operativo coordinado entre las fiscalías del Estado de México y de Michoacán. El sujeto permanece en el Centro Penitenciario y de Readaptación Social ubicado en El Oro, Edomex.

La Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo en la entidad indicó que la empresa Herradura de Plata se responsabilizó del incidente desde el primer momento y brindó apoyo para la atención de víctimas y familiares.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

