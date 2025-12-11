Aparece Yareth Alexandra: Así Encontró Policía de Ecatepec a Estudiante de Conalep Tecámac

Elementos de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la policía de Ecatepec, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, localizaron a Yareth Alexandra de 17 años, estudiante del Conalep Tecámac.

Según los primeros reportes, la adolescente de 17 años fue ubicada en una vivienda en el municipio de Temascalapa; hay tres detenidos.

Cabe recordar que la joven, que vive en Ecatepec, desapareció el pasado 28 de noviembre, luego de asistir al Conalep Tecámac, donde asiste a la escuela y un día después, en ese municipio, se generó un boletín de búsqueda con Alerta Amber.

Posteriormente, personal de la Célula de Búsqueda de Ecatepec activó el protocolo correspondiente, mantuvo contacto permanente con los familiares y coordinación con la Fiscalía Mexiquense para dar con el paradero de la menor.

Rescatan a estudiante del Conalep

Como resultado de diversas indagatorias, se llevó a cabo un cateo en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Paula, en el municipio de Temascalapa, encabezado por agentes del ministerio público de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, para lo cual se implementó un operativo.

Tras ejecutar una orden de cateo fue localizada la adolescente de 17 años en el interior de la vivienda, donde tres sujetos, quienes estaban en posesión de estupefacientes, uno de ellos conocido de la menor, la mantenían privada de su libertad y la tenían oculta en un bafle.

Por estos hechos fueron detenidos Edgar Ricardo “N”, Martín Gerardo “N” y César Alberto “N” y trasladados al Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec, donde fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por el delito de privación de la libertad.

Mientras que la menor, fue presentada ante el ministerio público donde arribó personal la Procuraduría del Menor, Niños, Niñas y Adolescentes de Ecatepec para una atención integral.

En el operativo de rescate participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales y Célula de Búsqueda de Personas de la policía de Ecatepec, Fuerza de Tarea Marina, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y personal de Inteligencia de la policía estatal.

Con información de N+

