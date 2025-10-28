A Dos Años del Huracán Otis Continúa la Reconstrucción de Acapulco

A dos años del paso del huracán Otis, el puerto de Acapulco, Guerrero, está trabajando en la renovación integral de su imagen.

Para impulsar la recuperación de la ciudad, el Gobierno federal diseñó un proyecto para rehabilitar toda la infraestructura turística afectada por el ciclón por lo que en la costera Miguel Alemán se están construyendo banquetas, guarniciones, jardineras y rehabilitando accesos a la bahía de Santa Lucia.

La renovación de la imagen del puerto está a cargo del Fondo Nacional de Turismo que mantiene desplegados a decenas de trabajadores y maquinaria pesada.

Por su parte Alfredo Lacunza de la Cruz, director general de la Promotora y Administradora de Playas de Acapulco indicó:

El Gobierno federal está haciendo acciones importantes en todo lo que es la infraestructura turística, banquetas, guarniciones, jardineras, luminarias, accesos de playa, toda una rehabilitación integral de la avenida principal de la costera Miguel Alemán

Los turistas opinan que cada vez es más notorio el avance en la recuperación del puerto como Antonieta que señala:

La verdad sí ha avanzado mucho a como quedó devastado, sí ha avanzado, ha trabajado por levantar Acapulco y sí lo están logrando, yo considero que ahorita está en un 80%

Marinabús

Como parte de la recuperación de la actividad turística, en noviembre próximo comenzará a operar el ‘Marinabús’, un sistema marítimo de transporte que será un nuevo atractivo para la ciudad.

Alfredo Lacunza de la Cruz, indicó que también se realizan trabajos en la red hidrosanitaria.

De la mano con el Gobierno del Estado haciendo trabajos también en la red hidrosanitaria, el municipio, todos en conjunto tanto Gobierno federal, estatal y municipal, la sociedad civil también haciendo un frente común para que Acapulco recupere nuevamente el brillo

Se pretende que el Fondo Nacional de Turismo termine la primera etapa de los trabajos de rehabilitación de la zona turística antes de que inicien las vacaciones de fin de año, a mediados de diciembre.

Historias recomendadas:

Con información de Isaac Flores

LECQ