Accidente en Autopista México-Tuxpan: Pipa de Gas se Incendia y Provoca Pánico en Tulancingo

El incendio de una pipa de gas en la autopista México-Tuxpan, provocó la movilización de servicios de emergencia a la altura del municipio de Tulancingo, Hidalgo; servicios de emergencia laboran en la zona.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde en el kilómetro 106, cerca de la caseta de San Alejo. La unidad con combustible quedó rápidamente envuelta en llamas y una enorme columna de humo se puede ver desde varios puntos.

Noticia relacionada: Hallan a Mujer sin Vida cerca de Sierra de Guadalupe, Tultitlán; Tenía Reporte de Desaparición

Debido a esta emergencia, la autopista México-Tuxpan se encuentra cerrada, por lo tanto, los automovilistas están siendo desviados por la libre a la altura de Xicotepec. Sin embargo, los conductores reportan que el tránsito en la zona es complicado.

Está cerrada para ambos sentidos yo iba dirección México y nos hicieron dar la vuelta en "U", dijo un automovilista en redes

Video: ¿Qué Pasó en la Autopista México-Tuxpan Hoy? Reportan Incendio de Pipa con Combustible en Tulancingo

¿Por qué se incendió la pipa de gas en la autopista México-Tuxpan?

En el lugar ya trabajan servicios de emergencia para sofocar las llamas. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego en la unidad de carga, asimismo, no se tiene conocimiento del estado de salud de chofer, así como de su situación jurídica; de manera preliminar no se reportan lesionados.

El servicio de contacto de la Guardia Nacional (GN) informó que las maniobras por el incendio de la pipa en la México-Tuxpan, continúan.

Estación Tulancingo de Bravo de la Guardia Nacional: cierre de circulación por accidente en la autopista México-Tuxpan a la altura de la caseta Etejoctan con dirección a Tuxpan. Atienda indicación vial.

#TomePrecauciones en #Hgo se registra cierre total en ambos sentidos de circulación por incendio de vehículo, cerca del km 106+400 de la carretera México-Tuxpan a la altura de la Caseta de "Tejocotal". Atienda indicación vial. pic.twitter.com/U1aRUtIpea — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 13, 2025

Historias recomendadas:

EPP

