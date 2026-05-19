Accidente en Hotel Riu Palace Península Hoy: ¿Qué Pasó Durante la Obra de Remodelación?

La tarde de este martes 19 de de mayo 2026, se registró un accidente durante los trabajos de remodelación en el Hotel Riu Palace Peninsula, en Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con el hotel, indicó que tras lo ocurrido se activaron los protocolos de emergencia y seguridad de manera inmediata, en tanto, se reporta una persona herida.

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¿Qué pasó en el Hotel Riu hoy?

En un comunicado, indicó:

"Con relación al lamentable incidente ocurrido el día de hoy en las instalaciones del hotel Riu Palace Peninsula, informamos que un colaborador de una empresa contratista externa sufrió un accidente mientras realizaba sus labores".

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Señaló que el herido fue trasladando a un hospital para recibir la asistencia necesaria.

"En este momento, nuestra prioridad absoluta es la salud y el bienestar del trabajador".

Hotel Riu Palace Peninsula expresó su pesar por este doloroso acontecimiento.

"La seguridad de todas las personas dentro de nuestras propiedades es y seguirá siendo nuestra máxima prioridad".

En tanto, indicó que trabajan con las autoridades pertinentes para facilitar las investigaciones correspondientes y esclarecer las causas de lo ocurrido.

Sin embargo, de acuerdo con información habría un trabajador sin vida, sin que hasta el momento las autoridades lo han confirmado.

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