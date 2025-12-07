Mujer Intenta Ganarle el Paso al Tren en Coahuila y es Arrastrada Más de 300 Metros

En el municipio de Castaños, en Coahuila, una mujer que conducía una camioneta Kia color blanco resultó lesionada luego de intentar ganarle el paso al tren, lo que provocó que la máquina ferroviaria impactara de lleno el vehículo y lo arrastrara por más de 300 metros.

El accidente ocurrió en la colonia Emiliano Zapata, ubicada en la zona centro del municipio, donde habitantes y automovilistas que presenciaron el hecho solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

La fuerte colisión movilizó a elementos de Seguridad Pública y Protección Civil, quienes arribaron al sitio para realizar las primeras atenciones y controlar el área del incidente. La conductora, pese a la magnitud del impacto, solo presentó lesiones que ameritaron su traslado a la Clínica 7.

Maniobras complicadas

Debido a que el tren no puede retroceder, las maniobras para retirar la camioneta que quedó atravesada en las vías requirieron la intervención del personal de Ferromex. El equipo especializado trabajó para liberar la unidad que permanecía atorada frente a la locomotora, lo que prolongó las labores en la zona.

A pesar del fuerte golpe y de los más de 300 metros que el vehículo fue arrastrado, la conductora logró sobrevivir, y se reportó que sus lesiones no ponen en riesgo su vida. Las autoridades exhortan a la población a respetar los señalamientos y extremar precauciones al aproximarse a cruces ferroviarios, recordando que intentar ganarle el paso al tren puede tener consecuencias graves.

