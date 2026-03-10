Cofepris en Guerrero Alerta por Robo de Medicamentos Boostrix y Relvare

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Guerrero emitió una alerta sanitaria tras el robo de los medicamentos BOOSTRIX y RELVARE, situación que fue notificada por la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline México, S.A. de C.V.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, la comercialización de productos robados representa un riesgo para la salud de la población, ya que se desconocen las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento a las que pudieron haber sido sometidos desde el momento del robo. Por ello, no es posible garantizar su eficacia, seguridad ni calidad.

Entre los productos involucrados se encuentra Boostrix, una vacuna de refuerzo contra difteria, tétanos y tosferina acelular adsorbida. El medicamento se presenta en caja de cartón con un frasco con una dosis de 0.5 mililitros. El lote reportado es AC37B537AG, con fecha de caducidad en diciembre de 2027.

Asimismo, se reportó el robo del medicamento Relvare, cuyo nombre genérico es furoato de fluticasona/vilanterol. Este fármaco se comercializa en caja con dispositivo inhalador que contiene 30 dosis de 100 microgramos/25 microgramos. El lote afectado es CK3D y cuenta con fecha de caducidad en enero de 2027.

Pide la Cofepris no utilizar medicamento robado

Ante esta situación, Cofepris exhortó a la población, distribuidores y personal de salud a no adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos que se comercialicen en la vía pública, como tianguis, mercados o cualquier establecimiento informal, ya que su procedencia no está garantizada.

La autoridad también pidió denunciar cualquier punto de venta sospechoso donde se ofrezcan estos medicamentos u otros productos farmacéuticos de dudosa procedencia.

Además, reiteró el llamado a evitar la compra de medicamentos en lugares no autorizados. En particular, advirtió sobre la posible venta irregular de Lantus (insulina glargina) en mercados o tianguis, por lo que pidió a la población adquirir siempre medicamentos únicamente en farmacias y establecimientos legalmente autorizados.

Historias recomendadas: